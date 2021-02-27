В Швейцарии после прививки от COVID-19 скончались 16 человек

16 человек скончались в Швейцарии после прививки от коронавируса. Об этом сообщил национальный регулятор в сфере оборота лекарств Swissmedic (Швейцарский фармакологический институт).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники института проанализировали 364 сообщения о побочных явлениях от прививки, поступивших с начала вакцинации вплоть до 24 февраля. 199 человек из тех, у кого наблюдались осложнения, прививались вакциной Pfizer и BioNTech, остальные – препаратом компании Moderna.

В каждом 4 случае отмечены серьезные последствия: сильная головная боль, аллергия, анафилактический шок и даже заболевание COVID-19. При этом в Swissmedic подчеркивают: «Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти 16 смертей были вызваны вакцинацией». Отмечается, что средний возраст умерших составлял 86 лет, у большинства из них были тяжелые заболевания.

Напомним, что факты смерти после вакцинации регистрировались и в других странах: Германии, Греции, Норвегии, США.

Директор центра Глобальной вирусологической сети и советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков утверждает, что пока нет ни одного доказанного летального исхода, связанного непосредственно с вакцинами Pfizer и Moderna.

Смерти после прививок могут быть связаны с тем, что вакцинацию в странах ЕС начали с уязвимых категорий населения, приводит РБК слова инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева: «Они могут умирать, иметь различные осложнения просто по собственному возрастному статусу, и вакцина тут ни при чем».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.02.21

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