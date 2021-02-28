Ученые заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиты от COVID-19

Высокий уровень антител не гарантирует эффективной защиты от COVID-19. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Вектор» разработал вакцину «ЭпиВакКорона», включающую три типа пептидов. Разработчики считают, что таким образом обеспечиваются три линии защиты организма от инфекции.

По словам Непомнящих, при разработке не было цели получить препарат с большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем, так как высокий показатель не гарантирует эффективную защиту от заболевания.

«Чрезмерная стимуляция иммунитета – это же не слишком хорошо, – цитирует Непомнящих «Комсомольская правда». – Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса».

Напомним, что антитела, полученные организмом в результате болезни или вакцинации, исчезают через несколько месяцев.

«Дальше все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ», – приводят РИА «Новости» слова врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.02.21

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