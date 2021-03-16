Сердечная деятельность прекращается и восстанавливается перед смертью несколько раз – новое исследование

Международная исследовательская группа сообщает, что сердечная деятельность часто останавливается и возобновляется несколько раз, прежде чем прекратится навсегда. Понимание процесса, который приводит к моменту смерти, важно для трансплантологии. От имени 1-го медицинского факультета Карлова университета (1-й медицинский факультет Карлова университета) Лукаш Мали сообщил об исследовании в пресс-релизе в понедельник.

«Иногда лампочка несколько раз мигает, прежде, чем выключиться навсегда. С сердцем то же самое. С биологической точки зрения момент смерти – это процесс. Однако с юридической и этической точки зрения смерть не может рассматриваться как процесс, и поэтому, основываясь на общественном соглашении, мы работаем со смертью как моментом», – рассказала Катержина Русинова, руководитель отделения паллиативной медицины, которую цитирует портал novinky.cz.

Как определить момент смерти и было целью исследования, в котором участвовали два десятка отделений интенсивной терапии в Канаде, Чехии и Нидерландах. По словам официальных лиц Великобритании, исследователи попросили более 600 семей разрешить врачам контролировать жизненные функции своих близких после их смерти.

Результаты исследования, опубликованного в Медицинском журнале Новой Англии, показали, что сердечная деятельность может возобновиться на мгновение после смерти. По словам исследователей, самая большая задержка между остановкой сердца и кратковременным возобновлением активности составила четыре минуты 20 секунд.

Однако никогда не случалось, чтобы кровообращение восстанавливалось навсегда или чтобы пациент приходил в сознание. По словам экспертов, исследование предоставило доказательства, подтверждающие медицинский подход, согласно которому время смерти определяется в течение пяти минут после остановки сердца. Эти данные могут быть использованы для формулирования дополнительных принципов донорства органов.

Чтобы трансплантация прошла успешно, орган должен быть изъят у донора как можно скорее после установления точного времени смерти. Таким образом, у бенефициара есть оптимальные шансы на то, что этот орган будет хорошо функционировать. Специалисты должны рассмотреть возможность донорства органов до смерти пациента. Необходимо рассмотреть ряд параметров, включая транспорт органов.

«На момент поступления пациента прогноз неизвестен, и мы заботимся о пациенте, чтобы вылечить его. Когда выясняется, что его состояние несовместимо с жизнью, и в то же время, что его органы могут помочь кому-то, кому нужен орган, мы продолжаем лечение, которое называется «заботой о потенциальном доноре органов»», – рассказала Русинова.

Она добавила, что затем необходимо ознакомить с этим семью и вместе обсудить возможность включения пациента в донорскую программу. По словам Русиновой, родственникам обычно нужно время, чтобы смириться с ситуацией. Однако в подавляющем большинстве случаев они в конечном итоге будут способствовать извлечению органов.

От имени Чехии в исследовании также приняли участие врачи отделения анестезиологии и реанимации 3-го медицинского факультета Карлова университета и больницы Королевского университета Винограды.

Прага, Елена Васильева

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