Ученые нашли врожденную защиту от рака у некоторых животных

Ученые выяснили, что у некоторых видов животных есть врожденная защита от онкологических заболеваний. Изучение этих защитных механизмов поможет понять, как бороться с раком у людей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на различные исследования.

От 11 до 25% жителей Земли погибают от рака. В животном мире все несколько иначе, так слоны, голые землекопы и слепыши очень редко страдают онкологическими заболеваниями. Ученые несколько десятилетий бьются над разгадкой этой тайны и, похоже, приблизились к правильному ответу.

У человека почти в тысячу раз больше клеток, чем у мыши, и живет он примерно в 30 раз дольше. Значит, и раком должен болеть чаще, так как чем больше клеток, тем чаще они делятся и выше вероятность клеточной ошибки. Однако исследования показывают, что риск возникновения злокачественной опухоли у мышей и людей примерно одинаковый.

В то же время у слонов риск заболеть раком значительно ниже. Еще в 1977 году британский эпидемиолог Ричард Пето предположил, что ходе эволюции крупные долгоживущие млекопитающие могли выработать специальные механизмы для уничтожения клеток зарождающейся опухоли. Дальнейшие исследования подтвердили эти догадки.

В 2015 году профессор генетики Чикагского университета (США) Винсент Линч обнаружил, что в ДНК слона 20 копий противоракового гена, обеспечивающего профилактику опухолевой трансформации клеток, тогда как у человека их всего две. Другие исследования геномов мамонта, мастодонта, дамана, ламантина показали, что количество таких копий последовательно растет в отряде хоботных по мере увеличения их размеров.

Кроме того, защитой от онкологических заболеваний обладает голый землекоп. Это животное очень долго живет (по меркам грызунов) и почти не имеет признаков старения. Различные эксперименты показали, что у этих животных рак на ранней стадии останавливает особая среда, которую формирует их организм. Правда, как именно это происходит, пока непонятно. Один из возможных убийц рака – иммунная система грызунов, вовремя идентифицирующая и уничтожающая «неправильные» клетки.

Также практически не болеют раком дальние родственники голых землекопов, слепыши, обитающие в Израиле и Сирии. При трансформации обычных клеток в раковые специальный белок включает в них программу самоуничтожения. Ученые вводили в клетки слепышей дефектные гены, заставлявшие бесконтрольно делиться. Однако уже через несколько поколений клетки резко погибали.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.03.21

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