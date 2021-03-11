Избавиться от лишних килограммов помогут запахи (СПИСОК)

Ароматерапевт Галина Колосова назвала запахи, которые помогут избавиться от чувства голода, снизить аппетит и тем самым помочь в борьбе с лишними килограммами. Для этого следует выбирать натуральное эфирное масло, а не искусственно созданный аромат, рассказала специалист.

Так, по ее словам, желание съесть жирную пищу помогут побороть цитрусовые запахи. «Грейпфрут, апельсин, лимон будут снижать немного аппетит», – отметила Колосова в интервью радио Sputnik. «Если тянет на сладкое, можно взять корицу, кассию», – добавила она.

Как отметила ароматерапевт, аппетит, наоборот, возбуждают «зеленые специи типа розмарина, тимьяна, кардамона, орегано».

По ее словам, лучший способ дышать эфирными маслами – использовать диффузор. Норма – это пять капель на 10-15 квадратных метров. «Поставить перед собой на рабочий стол, и вместо приема еды <…> просто подышать маслами», – рассказала Колосова. При отсутствии диффузора, по ее словам, можно подышать из флакона: сделать 15-20 вдохов-выдохов.

Специалист при этом подчеркнула, что эффекта от однократного применения эфирного масла не будет. «Лучше делать курсом, хотя бы недели две-три поделать несколько раз», – сказала Колосова, отметив, что самое лучшее – сделать использование ароматерапии своей привычкой.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.03.21

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