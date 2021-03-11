Ученые назвали ягоду, защищающую от рака и диабета

Добавление в рацион малины снижает риск развития онкологических заболеваний и диабета, а также способствует продлению жизни, пишет британская газета Express.

По словам исследователей, малина богата кверцетином и галловой кислотой – флавоноидами, которые сохраняют здоровье сердца и защищают от ожирения.

Также в ягоде содержатся мощные антиоксидантные соединения, которые снижают риск развития не только болезней сердца, но и диабета и рака.

Исследования показывают, что малина может снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулинорезистентность. Так, опыты на мышах, которых кормили лиофилизированной красной малиной и пищей с высоким содержанием жиров, продемонстрировали, что у грызунов был более низкий уровень сахара в крови и меньшая инсулинорезистентность, чем в контрольной группе. Также у мышей, получавших малину, было меньше признаков жировой болезни печени.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здравоохранения США, было дополнительно проанализировано влияние малины на уничтожение раковых клеток желудка и толстой кишки. Экстракт ягод в определенной концентрации убил более 90 процентов раковых клеток, пришли к выводу ученые.

Медики советуют употреблять малину в свежем виде, также рекомендуется добавлять ягоду в смузи и фруктовые десерты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.03.21

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