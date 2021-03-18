В Бразилии за год от ковида умерло больше людей, чем за 23 года от СПИДа

Число жертв Covid-19 в Бразилии в год пандемии уже превысило число жертв СПИДа, зарегистрированных за последние 23 года.

В настоящее время число смертей от Covid-19 составляет 284 775 человек, а от СПИДа с 1996 по 2019 год погибли 281 156 человек.

Таковы данные, обнародованные Министерством здравоохранения, которое занимается мониторингом жертв СПИДа только с 1996 года, хотя синдром приобретенного иммунодефицита присутствует в Бразилии с 1982 года. Среднегодовое число жертв СПИДа в Бразилии колеблется от 10 до 12 тысяч, указывает министерство.

Рио-де-Жанейро, Елена Васильева

Рио-де-Жанейро. Другие новости 18.03.21

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