Дети, проводящие сврех меры время с гаджетами, имеют поведенческие проблемы

Дети, которые смотрят развлекательный контент на планшетах или по мобильным телефонам более часа в день, имеют поведенческие проблемы.

Все больше и больше родителей обращаются к мобильным телефонам и планшетам для того, чтобы развлечь детей младшего возраста. Даже если они смотрят мультфильмы или играют в развивающие игры, разработанные для их возраста, необходимо контролировать, сколько времени они проводят с этими устройствами каждый день. Как показало последнее исследование финских экспертов, опубликованное в журнале BMJ Open, когда дети проводят более часа в день с мобильными телефонами или планшетами, это очень негативно сказывается на их эмоциях и поведении.

Финские эксперты проанализировали данные исследования «Детский сон», в ходе которого с помощью анкетирования отслеживалось состояние здоровья и психического благополучия 699 детей от рождения до 5 лет.

Согласно полученным результатам, почти четверть всех детей в возрасте 18 месяцев проводила более одного часа в день у экранов гаджетов, а через пять лет это уже имело место у 95% всех детей, в то время как время у экранов увеличилось до 114 минут в день.

Рекомендация специалистов – дошкольники должны проводить у экранов гаджетов более 60 минут в день. Если дети проводят больше времени с техникой, они могут испытывать проблемы с плохой концентрацией внимания, импульсивностью, гиперактивностью или нарушением контакта с другими детьми и установлением дружеских отношений.

Эксперты видят проблему, прежде всего, в том, что время у экранов сокращает время, которое дети должны проводить, играя, общаясь с семьей или другими детьми, а также читая со своими родителями.

Как показало недавнее исследование американских ученых в Сан-Диего, самые счастливые подростки – это те, кто проводит в цифровой среде менее двух часов в день.

Чем дольше они в нем живут, тем менее удовлетворены своей жизнью, у них низкая самооценка и они не чувствуют себя счастливыми.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.03.21

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