Ученые обнаружили полезные последствия стресса

Американские психологи провели эксперимент с участием 2,7 тыс. добровольцев и выяснили, что у стресса есть полезные свойства. Подробности исследования опубликовал журнал Emotion.

Сначала специалисты Пенсильванского университета опросили участников, узнали об их настроении и количестве стрессовых ситуаций за день – наличии конфликтов с родственниками или на работе, а также проблемах с самочувствием. После опроса добровольцам предложили пройти небольшой когнитивный тест.

У жизни без стресса определенно есть свои плюсы. Например, 10% участников эксперимента, которые не испытывали напряжения и негативных эмоций, имели хорошее настроение, а также были менее склонны к хроническим заболеваниям. Однако они же показали более низкие результаты в тесте на когнитивные способности.

«Стресс заставляет вас решать проблемы и так становится полезным для когнитивных способностей, особенно в зрелом возрасте», – пояснил один из авторов исследования Дэвид М. Алмейда. Проблема может быть не в самом стрессе, а в том, как люди на него реагируют. Именно бурная реакция приводит к ухудшению эмоционального состояния и появлению хронических болезней.

«Я думаю, что переживание слабого стресса в течение дня, например спор с кем-то, сбой в работе компьютера или пробка на дороге, – маркер того, что у человека интересная и полная жизнь. Наличие некоторого стресса – показатель того, что вы вовлечены в окружающий мир», – заключил ученый.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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