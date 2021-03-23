Дети дают более сильный имунный ответ на Covid-19

У детей в возрасте до десяти лет после заражения коронавирусом уровень антител выше, чем у подростков и взрослых. Новое исследование, опубликованное в научном журнале Jama, может частично ответить на вопрос, который все еще активно изучается учеными, а именно – почему дети меньше страдают от симптоматических форм Covid-19.

Антитела естественным образом вырабатываются организмом в присутствии вируса, чтобы бороться с ним и избавляться от него, пишет «Фигаро». Исследователи проанализировали более 31 000 серологических тестов (измерение наличия антител в крови), проведенных в Нью-Йорке в период с апреля по август 2020 года. Они сосредоточились на тех, которые дали положительный результат и, следовательно, указывают на прошлую инфекцию Covid-19. Согласно их результатам, у детей в возрасте от одного до десяти лет средний уровень антител IgG значительно выше, чем у взрослых.

Кроме того, самые низкие уровни антител IgG наблюдались у молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет, прежде чем они повышались с возрастом, по причинам, «которые остаются неясными», по словам авторов. Дальнейшие анализы были выполнены на меньшем количестве образцов крови, взятых у детей, подростков и молодых людей, чтобы лучше сравнить иммунный ответ между этими популяциями. Было обнаружено, что средний уровень антител IgG был вдвое выше у детей в возрасте от 1 до 10 лет, чем у подростков (от 11 до 18 лет), которые сами были в два раза выше, чем у молодых людей (от 19 до 24 лет).

«Наши результаты предполагают, что различия в клинических проявлениях Covid-19 у педиатрических пациентов по сравнению с таковыми у взрослых пациентов могут частично быть связаны с возрастным иммунным ответом», – пишут авторы исследования. – Наши данные могут частично объяснить общий более низкий уровень симптомов и тяжелых случаев заболевания у инфицированных детей».

Еще одно замечание: серологические тесты оказались положительными для такого же количества детей и подростков, как и взрослых. Это говорит о том, что дети, даже если они будут меньше болеть, могут представлять собой значительный резервуар передачи Covid-19, отмечают авторы.

Париж, Елена Васильева

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