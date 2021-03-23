Ученые нашли в организме человека более 50 новых химических веществ

Ученые выявили в организме человека более 50 химических соединений, которые до сих пор не обнаруживались внутри тела. Речь идет в том числе о неизвестных веществах, которые проникают в организм из окружающей среды.

Специалисты обнаружили новые соединения во время анализа биоматериалов беременных женщин и новорожденных детей. Влияние на организм большей части (37) обнаруженных химикатов изучено слабо, что вызывает беспокойство.

В частности, авторы исследования нашли перфторалкильные и полифторалкильные соединения, которые используются при изготовлении самых разнообразных товаров потребительского назначения. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), эти химикаты есть в составе антипригарной посуды, домашней мебели, упаковок для фастфуда, а также других товаров.

Эти соединения могут накапливаться в человеческом организме и сохраняться в течение длительного времени, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology. Примерно 20% из обнаруженных веществ – это пластификаторы, а также другие химикаты, применяемые при производстве пластмасс. Их негативное влияние на человеческий организм было доказано учеными.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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