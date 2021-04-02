Переболевшим коронавирусом достаточно одной дозы вакцины для хорошего иммунного ответа

Одна доза вакцины против коронавируса так же хороша, как и две для людей, ранее переболевших коронавирусом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, оно поддерживает более ранние данные о том, что вакцинация усиливает иммунный ответ на естественную инфекцию.

«В целом, мы обнаружили, что у лиц, ранее инфицированных SARS-CoV-2, после однократной дозы мРНК-вакцины BNT162b2 (Pfizer – BioNTech) развились индуцированные вакциной ответы антител, которые были аналогичны ответам антител, наблюдаемым после проведенного курса вакцинации двумя дозами. людям, не инфицированным инфекциями », – написали доктор Сьюзан Ченг из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе и его коллеги в своем отчете, опубликованном в журнале Nature Medicine.

По данным Ченг, результаты подтверждают аргумент о том, что люди, которые знают, что они инфицированы, могут обойтись всего одной дозой вакцины, что потенциально увеличивает запас вакцины, чтобы больше людей можно было вакцинировать быстрее.

«Такой подход может максимально расширить доступ к ограниченным запасам вакцины, что позволит сделать вакцинацию потенциально миллионам людей только в США», – отметил доктор Ченг.

«В целом, у людей, выздоровевших от COVID-19, развился ответ антител после однократной дозы вакцины, который был сравним с тем, который наблюдался после курса двухдозовой вакцинации, введенного лицам без предшествующих инфекций, – добавил доктор Кимиа Собхани из Cedars-Sinai, который также работал над исследованием. – Похоже, что однократная доза, назначенная ранее инфицированным людям, дает те же преимущества, что и две дозы, назначенные людям без предшествующей инфекции».

Команда проверила более 1000 медицинских работников системы здравоохранения Сидарс-Синай, вакцинированных вакциной Pfizer / BioNTech. Они измерили уровни антител до или до трех дней после первой дозы, от семи до 21 дня после первой дозы и в пределах от семи до 21 дня после второй дозы.

У 35 человек, выздоровевших от коронавируса, после одной дозы иммунный ответ был таким же, как у 228 человек, которым не были введены обе дозы вакцины – по крайней мере, в течение 21 дня после этого. Команда не проверяла людей дольше трех недель.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 02.04.21

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