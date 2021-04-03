Роспотребнадзор объяснил, почему тесты не выявляют антитела после иммунизации «ЭпиВакКороной»

Роспотребнадзор объяснил, почему тесты не выявляют антитела после иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», препарат «ЭпиВакКорона», разработанный центром «Вектор», является одной из трех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса. Часть прошедших иммунизацию отмечают, что тесты на антитела после вакцинации дают отрицательный результат.

«Для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью, – заявили сегодня в Роспотребнадзоре. – Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной».

В ведомстве утверждают, что для оценки эффективности вакцины необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», «разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона», сообщили в Роспотребнадзоре.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.04.21

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