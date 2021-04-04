В США остановили производство вакцины AstraZeneca на заводе биотехнологической компании Emergent BioSolutions в Балтиморе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при выпуске вакцины от коронавируса Johnson & Johnson в нее случайно добавили компоненты препарата AstraZeneca. В итоге было испорчено 15 млн доз, а регулирующие органы отложили авторизацию производственных линий предприятия.

Чтобы не допустить повторение инцидента, завод будет работать только с однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, пишет New York Times, а от сотрудничества с AstraZeneca решено отказаться.

В AstraZeneca уже заявили, что обратятся к властям США для поиска альтернативного места производства.

На сегодняшний день в стране одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а препарат AstraZeneca до сих пор не получил разрешение для использования, отмечает РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что даже в случае одобрения национальным регулятором, в использовании вакцины AstraZeneca нет необходимости.

Между тем, в ряде стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с тромбоэмболическими осложнениями у получивших прививку.

Балтимор, Игорь Юров

Балтимор. Другие новости 03.04.21

Роспотребнадзор объяснил, почему тесты не выявляют антитела после иммунизации «ЭпиВакКороной». / Президент Аргентины, привившийся «Спутником V», заболел коронавирусом. / Студенты из Казахстана вернулись на Урал. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»