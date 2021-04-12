Американские ученые назвали причины уменьшения половых органов у мужчин

Исследовательница из США Шанна Свон предполагает, что репродуктивное здоровье современных мужчин и женщин нарушает повсеместное использование химикатов. На проблемы в этой сфере она обратила внимание в своей книге «Обратный отсчет».

Свон касается таких тем, как массовое снижение фертильности и уменьшение мужских половых органов. По мнению специалиста, ухудшение репродуктивного здоровья, обусловленное негативным воздействием окружающей среды.

В организмах беременных женщин все чаще находят фталаты, которые в попадают в среду обитания человека из бытовых моющих средств. Фталаты воздействуют на развитие плода, и, в частности, уменьшают уровень тестостерона, что ведет к уменьшению половых органов.

В книге автор описывает «эффект 1 процента» – то есть, целый комплекс проблем, регистрируемых в сфере репродуктивного здоровья. Речь идет о росте проблем с репродуктивной функцией у мужчин на 1% в год, о снижении рождаемости на 1% в год, о повышении числа выкидышей на 1% в год, а также о других негативных явлениях.

«Я уверена, что ключевая причина наблюдаемых проблем – это повсеместное применение химикатов в быту. Если человечество не решит эту проблему, последствия будут самыми печальными», – заключает исследовательница.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 12.04.21

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