Ученые США: газировка ведет к бесплодию

Сладкая газировка увеличивает риск развития инфаркта и бесплодия. Опасна даже одна банка в день, а две еще и вредят печени и ведут к диабету, предупредили американские исследователи.

Ученые изучили влияние газированных напитков на организм в течение 10 лет на группе в 2564 человек. Все они регулярно пили газированные напитки и проходил тесты.

Эффект оказался одинаковым как для обычной содовой, так и диетических напитков. Причем, газировка с подсластителями сильнее разжигает аппетит, чем «сладкая». А если слишком увлекаться газированными напитками, можно заработать диабет второго типа.

Химические добавки в содовой повышают риск бесплодия у мужчин, уменьшая число сперматозоидов и их подвижность, установили ученые из Университета Майями и Колумбийского университета, информирует «Медикфорум». К тому же, лишний вес, появляющийся у любителей сладких напитков, тоже плохо влияет на способность иметь детей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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