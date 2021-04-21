Невероятно, но факт: коронавирус излечил британца от рака

Это звучит как чудо, но после того, как врачи подтвердили коронавирус у 61-летнего больного раком в Великобритании, большая часть раковых клеток у него исчезла. Ссылаясь на Британский журнал гематологии, Bild написал, что врачи-мужчины диагностировали лимфому Ходжкина, тип рака крови, который поражает лимфатическую систему летом 2020 года.

После заражения новым типом коронавируса пациент оказался на кислороде на одиннадцать дней, а также заболел пневмонией.

То, что врачи обнаружили во время более позднего обследования на онкологическое заболевание, впечатлило их. По словам Bild, раковые клетки практически исчезли.

«Он еще даже не начал химиотерапию», – заявили онкологи, отметив, что коронавирусная инфекция может быть причиной уменьшения количества раковых клеток.

Это означало бы, что иммунный ответ организма на коронавирус также атаковал раковые клетки.

По словам Михаэля фон Бергвелла из клиники LMU в Мюнхене, подобные случаи считаются «абсолютной редкостью». «Безусловно, будут единичные случаи, когда рак исчезнет после пандемии COVID-19. Однако весьма сомнительно, что эти случаи чаще возникают при данной вирусной инфекции, чем при других инфекциях», – цитирует его слова Bild.

Ваш врач предостерегает от преднамеренного заражения коронавирусом в надежде на выздоровление. «Вы, конечно, не можете гарантировать защитный эффект», – предупреждает он. Напротив, он подчеркивает, что может случиться: «Инфекция также может быть триггером рака!»

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 21.04.21

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