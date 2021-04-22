Ученые нашли доказательства пользы от радиации для организма

Израильские ученые подвергли сомнению утверждение о том, что лучше жить в том месте, где радиационный фон самый низкий. Статья по теме была опубликована в издании Biogerontology.

Специалисты проанализировали показатели радиационного фона, датируемые шестидесятыми годами прошлого века, и охватывающие все 3129 округов США. Затем ученые сравнили полученные сведения со статистикой онкологических заболеваний.

Кроме того, исследователи учитывали информацию о продолжительности жизни, предоставленную Институтом показателей и оценки здоровья Медицинского центра Вашингтонского университета. Результаты оказались очень неожиданными.

Исследование не подтвердило тезис о том, что для здоровья лучше жить в районе с как можно более низким радиационным фоном. «Мы установили, что в районах с относительно высоким фоном заметно ниже фиксируется рак легких, толстой и прямой кишки, а также рак поджелудочной железы и некоторые другие виды онкологии», – говорят ученые.

Впрочем, для того, чтобы быть уверенными в этих выводах, специалистам предстоит провести дополнительные исследования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 22.04.21

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