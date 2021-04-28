Мелодия будильника поможет справиться с усталостью по утрам

Австралийские ученые пришли к выводу, что от мелодии будильника сильно зависит физическое состояние человек по утрам. Результаты исследования опубликовало издание Journal of Sleep Disorders and Therapy.

Самая распространенная проблема среди людей, который ложатся спать поздно, – сонная инерция. Чувство усталости может продолжаться до четырех часов после тяжелого пробуждения.

Ученые из Мельбурнского королевского технологического института выяснили, что справиться с таким состоянием быстрее поможет правильный звук будильника. По словам авторов исследования, приятная мелодия действует значительно лучше, чем резкие прерывистые звуки.

При этом жанр используемой для сигнала музыки значения не имеет. Любая приятная на слух мелодия поможет справиться с усталостью быстрее, чем звуки, присутствующие в качестве стандартных в большинстве будильников.

Мельбурн, Зоя Осколкова

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