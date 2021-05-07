Ученые нашли связь между сладкими напитками и риском развития рака

Обильное употребление сладких напитков может повысить риск развития рака кишечника в возрасте до 50 лет. К такому выводу пришли американские ученые, пишет The Guardian.

Исследователи проанализировали диетические и медицинские записи более 95 тыс. женщин в период с 1991 по 2015 годы, чтобы найти связь между употреблением сладких напитков с ранней диагностикой рака кишечника.

Ученые сообщили, что у женщин, которые потребляли больше пинты (0,568 л) сладких напитков в день, в два раза чаще диагностировали рак кишечника, чем у тех, кто выпивал меньше.

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе заявили, что результаты их исследования стали еще одной причиной для отказа от чрезмерного потребления сладких напитков. «Наши результаты подтверждают важность ограничения потребления сахаросодержащих напитков для защиты здоровья», – написали они в журнале Gut.

Между тем британские ученые заявили, что только у 109 женщин, участвовавших в исследовании в США, был выявлен рак кишечника, и только 16 из них сообщили, что употребляли больше пинты сладких напитков в день. Как отметил Кевин МакКонвей, заслуженный профессор прикладной статистики в Открытом университете, связь между употреблением сладкими напитками и раком кишечника в возрасте до 50 лет не столь очевидна. По словам ученого, необходимо учитывать употребление в пищу красного и обработанного мяса, диету с низким содержанием клетчатки, курение, употребление алкоголя и избыточный вес, которые повышают риск развития заболевания.

В свою очередь диетолог из Астонского университета Дуэйн Меллор заявил, что, хотя сокращение потребления сладких напитков может снизить риск появления рака кишечника, оно может иметь незначительный эффект без изменения образа жизни и соблюдения диеты в целом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.05.21

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