В Европе назвали опасным популярный пищевой краситель

Ученые сменили мнение насчет безопасности красителя диоксида титана, который обозначается как Е-171. Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) убрала его из списка безопасных пищевых добавок.

Специалисты заявили, что диоксид титана накапливается в организме. Пока не установлено, может ли он в малых или больших количествах повреждать гены. Поэтому ученые не смогли просчитать безопасный уровень красителя в товарах, и объявили его опасным.

«Диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки. После приема внутрь степень впитывания частиц низкая, однако он может накапливаться в организме», – сообщается на сайте EFSA.

В пищевой промышленности диоксид титана используется не только как краситель, но и консервант: делает продукты привлекательными внешне и продлевает сроки хранения. Его также используют при производстве косметики, лекарств и средств гигиены, лаков и красок, бумаги и пластика, керамики, стекла, резины.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.05.21

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