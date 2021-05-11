Стресс родителей может быть причиной ожирения у детей

Британские ученые нашли связь между стрессовым состоянием родителей и лишним весом их детей. От нестабильного эмоционального состояния мам и пап страдают как малыши, так и подростки. Об этом сообщает Daily Mail.

Психолог из Университетского колледжа Лондона Кристиана Томмеруп проанализировала данные шести тысяч британских детей, родившихся в период с 2000 по 2002 год. Специалист также опросила родителей маленьких британцев, испытывали ли они стресс.

Выяснилось, что мальчики и девочки в возрасте от пяти до 14 лет набирали лишний вес, если их отец находился в тревожном состоянии. Стрессовое состояние матери влияло только на девочек и в меньшей степени.

По словам ученых, дети поправлялись о того, чтобы тревожные родители их перекармливали, а также не давали им достаточно свободы для физической активности. Кроме того, мамы и папы, увлеченные своими проблемами, игнорировали детей, а те в свою очередь заедали стрессовое состояние, вызванное равнодушием взрослых.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 11.05.21

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