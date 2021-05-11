Ученые нашли безопасный способ лечить ожирение

Международная группа ученых нашла альтернативу лекарствам от ожирения, которые действуют на центральную нервную систему. Новый способ борьбы с ожирением помогает безопасно сжигать запасенный толстяками жир, следует из исследования, опубликованного в Nature Communications.

Ученые из Австралии, Канады и Китая провели ряд экспериментов на мышах и жировых тканях людей с ожирением, которые получили при биопсии. Они выделили нейропептид Y1 (NPY), который блокировал сжигание жира, если организм получал меньше калорий, чем обычно. То есть не позволял снижать жировую массу.

Они создали вещество BIBO3304, чтобы оно не давало сработать блокиратору NPY. Вещество действовало только на жировые ткани и не влияло на работу ЦНС, как это делают лекарства, уменьшающие аппетит. При этом организм тратил накопленный жир на обогрев тела и обменные процессы, позволяя человеку худеть.

Мыши под воздействием BIBO3304 за семь недель прибавили в весе на 40% меньше, чем их собратья на той же диете, но без нового лекарства. Ученые установили, что первая группа мышей тратила уже имевшийся в их организмах жир, а у второй группы жировая масса не уменьшалась.

«Новый терапевтический подход потенциально более безопасен, чем существующие лекарства, снижающие аппетит», – говорится в публикации.

Применение BIBO3304 во время исследования также улучшило работу сердечно-сосудистой системы и рост костных клеток, а также повысило резистентность к инсулину.

Канберра, Наталья Рязанова

Канберра. Другие новости 11.05.21

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