Риск опасных заболеваний можно снизить, вставая рано утром

Итальянские ученые обнаружили связь между ранним подъемом по утрам и риском возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению специалистов, у любителей бодрствовать поздно ночью нарушаются процессы, отвечающие за пищеварение и иммунную систему.

Эксперимент провели ученые из Неаполитанского университета имени Федерико II. Они отобрали группу добровольцев из 172 человек. У всех наблюдаемых индекс массы тела превышал 32, что соответствует ожирению I степени.

Эксперты обнаружили, что у любителей ложиться спать далеко за полночь в шесть раз выше вероятность развития диабета II типа и в четыре раза выше вероятность появления сердечных заболеваний, чем у тех, кто рано ложится спать и рано встает.

Дальнейшее наблюдение показало, что лишь 30% добровольцев с утренним хронотипом страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, в то время как среди участников исследования с вечерним хронотипом таких оказалось 54,5%. Что касается диабета II типа, то 9% добровольцев с утренним хронотипом имели это заболевание, а вот среди наблюдаемых с вечерним типом их оказалось 36,4%.

Авторы научной работы не ставили своей целью выяснить, что именно повышает риск возникновения заболеваний. Однако они считают, что у полуночников происходит сбой циркадных ритмов из-за нарушений процессов, которые контролируют стресс, пищеварение и иммунную систему.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 13.05.21

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