Любое количество любого алкоголя повреждает мозг

Безопасного уровень употребления алкоголя не существует, поскольку повышенное потребление алкоголя связано с ухудшением здоровья мозга. Об этом говорится в новом исследовании Оксфордского университета. Ученые изучили взаимосвязь между самооценкой потребления алкоголя примерно 25000 человек в Великобритании и сканированием их мозга, сообщает CNN.
Исследователи отметили, что употребление алкоголя влияет на серое вещество мозга – области мозга, где обрабатывается информация. По словам ведущего автора исследования Ани Топивалы, краткий вывод можно сделать такой – чем больше испытуемые пили, тем меньше у них было серого вещества.
«Объем мозга уменьшается с возрастом и при деменции. Меньший объем мозга также предсказывает худшие результаты при тестировании памяти», – пояснила Ани Топивала.
«Хотя алкоголь внес лишь небольшой вклад в это (0,8%), это был бОльший вклад, чем другие «изменяемые факторы риска», – рассказала эксперт, объяснив, что изменяемые факторы риска – это «те факторы, с которыми вы можете что-то делать, в отличие от старения».
Команда также исследовала, влияют ли определенные режимы употребления алкоголя, типы напитков и другие состояния здоровья на влияние алкоголя на здоровье мозга.
Они обнаружили, что не существует «безопасного» уровня употребления алкоголя – это означает, что употребление любого количества алкоголя хуже, чем вообще не пить. Они также не нашли доказательств того, что тип напитка – например, вино, крепкий алкоголь или пиво – влияет на вред, наносимый мозгу.
Лондон, Елена Васильева
Лондон. Другие новости 20.05.21
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