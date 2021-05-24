Глава ВОЗ предупредил о появлении более опасного вируса-убийцы, чем Covid-19

В мире может появиться новый смертоносный вирус, который будет более опасным, чем коронавирус, вызвавший пандемию. С таким неутешительным прогнозом выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Аданом Гебрейесус на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, которая открылась сегодня в Женеве.

По словам главы ВОЗ, миру предстоит столкнуться с угрозой новой пандемии. «Появится другой вирус, который потенциально будет более заразным и смертоносным, чем нынешний вирус», – предупредил он.

Гебрейесус отметил, что отсутствие сотрудничества меду странами в борьбе с новым коронавирусом, отказ делиться технологиями являются основным катализатором пандемии. И подчеркнул, что человечество стоит перед выбором: действовать сообща или быть беззащитным перед вирусом.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире выявлено более 167,2 млн случаев коронавируса, скончались 3,46 млн заболевших. За сутки число зараженных выросло на 478,1 тыс. Наибольший прирост случаев инфицирования приходится на Индию. Мировым лидером по общему количеству заболевших остаются США, на втором и третьем местах – Индия и Бразилия.

Женева, Наталья Петрова

Женева. Другие новости 24.05.21

Россиянам старше 65 лет рекомендовали делать три укола «ЭпиВакКороны». / В России выявили 14 инфицированных индийским штаммом коронавируса. / В Северной Осетии школьница скончалась во время экзамена. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»