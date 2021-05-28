Врачи рассказали о пользе удаленки для сердца

В период пандемии во всем мире существенно снизилось количество инфарктов. По мнению главврача кардиологического отделения медицинского округа Хельсинки и Уусимаа Мика Лайне, это произошло не из-за того, что люди стали реже обращаться к врачу.

Число поступающих в больницу с инфарктом миокарда уменьшилось на 30% по сравнению с допандемийным периодом, пишет издание Yle. В США год назад количество пациентов с инфарктом уменьшилось до 40%. При этом 90% пациентов в возрасте до 50 лет, попавших в больницу округа с инфарктом, – курильщики.

Позитивно на статистике инфарктов отразился перевод людей на удаленный режим работы, считает кардиолог. Благодаря этому снижается уровень стресса, а соответственно, его гормоны не повышают артериальное давление.

Также пандемия позитивно отразилась и на статистике ишемических инсультов. В настоящее время ученые проводят масштабное исследование, касающееся сердечно-сосудистых заболеваний во время пандемии коронавируса.

Хельсинки, Зоя Осколкова

Хельсинки. Другие новости 28.05.21

В Челябинской области от коронавируса скончались 7 человек. / «Противозаконная дискриминация!» Москвичи забраковали идею Собянина об отдельных зонах в ресторанах для привитых от коронавируса. / Число умерших от Covid-19 в России второй день подряд превышает 400 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»