Число курильщиков в мире превысило 1 млрд

За последние 30 лет число курильщиков табака в мире выросло на 150 млн и достигло рекордного значения в 1,1 млрд человек. Об этом сообщается в журнале The Lancet.

Специалисты британского Института показателей и оценки здоровья (IHME) высчитали, что доля курящих людей снизилась с 1990 года на 27,5% среди женщин и на 37,7% среди мужчин. Рост числа курильщиков обусловлен увеличением населения в целом.

При этом в некоторых странах популярность курения выросла. Так в Афганистане, Саудовской Аравии и Монголии выросло число курящих и среди мужчин, и среди женщин. В Египте и Узбекистане стало больше курить мужчины, а России, Белоруссии, Литве и Португалии – женщины.

Среди самых курящих стран оказались Индия, Индонезия, Россия, Турция, Филиппины и Китай, на последний приходится треть всех курящих людей в мире.

За 30 лет болезни, связанные с курением, стали причиной смерти более 200 млн человек.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 28.05.21

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