Кофе может защитить организм от серьезных заболеваний печени

Регулярное употребление кофе снижает риск развития болезней печени у человека. К такому выводу пришли ученые Саутгемптонского университета и Королевского медицинского исследовательского института в Эдинбурге. Результаты исследования специалисты описали в статье, опубликованной The Guardian.

Эксперты проанализировали данные о состоянии печени почти полумиллиона пациентов, получаемые на протяжении 11 лет. За это время были зарегистрированы более 3,6 тыс. случаев хронических заболеваний печени, а также 301 смертельный исход.

Риск развития хронической или жировой болезни печени был на 20% меньше у любителей кофе. Также риск смерти от таких болезней оказался на 49% ниже у тех, кто выпивал кофе в любых количествах.

Ученые взяли в расчет такие факторы как индекс массы тела, потребление алкоголя и статус курения. «По результатам большой выборки в Великобритании подтверждено, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени», – заключил один из авторов работы профессор Пол Родерик.

Вместе с тем, исследователи напоминают, что избежать проблем с печенью не получится только за счет кофе. Специалисты советуют сократить употребление алкоголя и поддерживать массу тела в норме при помощи правильного питания и занятий спортом.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 22.06.21

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