Индийские ученые: вакцина против кори может защитить детей от Covid-19

Ученые из Индии провели исследование, которое показало, что вакцина от кори может обеспечить долгосрочную защиту от новой коронавирусной инфекции у детей. Согласно выводам исследователей, противокоревая вакцина имела эффективность 87,5% против Covid-19. Об этом пишет издание India Today.

Исследование провели специалисты Медицинского колледжа Би Джей в Пуне на фоне опасений по поводу третьей волны коронавируса, потенциально более опасной для детей. Ученые выяснили, что дети, привитые против кори, имели более легкие симптомы после заражения Covid-19, чем те, кто не был вакцинирован. Более того, использование вакцины против кори снизило частоту лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции у детей.

«Это первое в мире такое исследование. Мы сосредоточили свое внимание на вакцинах MMR (комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи) для исследования, поскольку аминокислотная последовательность SARS-CoV-2 почти на 30 процентов аналогична последовательности вируса краснухи. Спайковый (S) белок SARS-CoV-2 также похож на белок гемагглютинин вируса кори. Вот почему мы провели исследование, и результаты многообещающие», – сообщил педиатр доктор Нилеш Гуджар.

Медик сообщил также, что вакцина MMR может помочь предотвратить цитокиновый шторм у детей, зараженных Covid-19. Цитокиновый шторм – состояние, при котором организм начинает атаковать собственные клетки и ткани, а не просто бороться с вирусом.

«Вакцина MMR будет обеспечивать защиту детей до тех пор, пока вакцина от Covid-19 не станет доступной. Те, кто не были полностью вакцинированы или получили однократную дозу, должны быть привиты, что позволит защитить их как от кори, так и получить некоторую защиту от Covid-19», – подчеркнул доктор Нилеш Гуджар.

Исследование подтверждает гипотезу ряда ученых о том, что дети могут быть защищены от вируса SARS-CoV-2 с помощью «неспецифического иммунитета», обеспечиваемого живыми ослабленными вакцинами, такими как БЦЖ и MMR.

До сих пор влияние пандемии Covid-19 на детей было слабее, чем на взрослых, пишет издание. Однако исследователи отметили, что дети могут быть важными переносчиками вируса.

Надо отметить, что в настоящее время только вакцина от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech одобрена для использования у детей.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 23.06.21

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