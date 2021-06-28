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Вторник, 29 июня 2021, 04:15 мск

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«Очень удобная мишень»: названа опасность коронавируса для мужчин

Мужчинам, перенесшим коронавирус, следует три месяца воздерживаться от попыток зачать ребенка. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью «Комсомольской правде».

По словам специалиста, коронавирусная инфекция негативно влияет на репродуктивные органы мужчин, и поэтому им нужно повременить с зачатием ребенка.

«В женских репродуктивных клетках вирусу негде порезвиться, <…> там нет питательных веществ для вируса», – сказала биолог, отметив, что «у женщины яйцеклетки сохраняются на будущее, даже если вирус какие-то другие клетки повредил».

В то же время Баранова назвала репродуктивные органы мужчины «очень удобной мишенью» для коронавируса. «Вирус спокойно размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды», – отметила специалист.

«У мужчин на горизонте три месяца после того, как человек переболел, фертильность значительно ниже. Для них вступать в такие отношения, которые ведут к беременности, в это время нежелательно: в дело пойдут некачественные сперматозоиды», – пояснила она и рекомендовала подождать три месяца, чтобы в размножении участвовали «свеженькие сперматозоиды, а не те, которые пережили коронавирус».

Москва, Наталья Петрова

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© 2021, РИА «Новый День»

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