Ученые доказали пользу поцелуев

Ученые доказали, что поцелуи повышают способность человека к сопротивлению болезням. Результаты нескольких исследований, проведенных европейскими специалистами, опубликовал журнал Microbiome.

Так нидерландские ученые провели эксперимент, который подтвердил, что поцелуи способны повышать иммунитет. Во время поцелуя партнеры обмениваются около 80 млн различных бактерий, что позволяет улучшить защитные функции организма.

Дело в том, что современные люди живут в почти стерильных условиях, так как уделяют слишком большое внимание чистоте, что не очень полезно для иммунитета, поэтому поцелуи приобретают особое значение. Об этом сообщают британские специалисты.

Кроме того, австрийскими и немецкими учеными установлено, что поцелуи значительно улучшают качество интимной жизни, а почти половина женщин сообщили, что качественным поцелуем можно даже заменить половую связь. Вместе с тем, длительные поцелуи оказывают влияние на гормональный уровень женского организма, способствуя эмоциональной привязанности.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 29.06.21

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