Регулярное чтение книг продлевает жизнь

Ученые обнаружили секрет долголетия в простом повседневном занятии – чтении. Исследование показало, что те, кто регулярно читает, живут дольше.

Специалисты Йельского университета анализировали данные, полученные на протяжении 12 лет. 2,6 тысячи пенсионеров разделили по продолжительности чтения. В первую группу попали те, кто не читает вовсе. Во вторую – те, кто читает более 2,5 часов в неделю, в третью – те, кто читает до 3,5 часов в неделю.

Оказалось, что регулярно читающие люди живут на два года дольше по сравнению с теми, кто не читает. Также ученые заявили, что риск смерти у читающих ниже на 20%. Те, кто находился в третьей группе, имели на 23% меньше шансов умереть в течение 12-летнего периода наблюдения.

Примечательно, что полезный эффект зависит о того, что именно читать. Так значительно больше шансов на долголетие у тех, кто читает книги, а не газеты или журналы. По мнению специалистов, это связано с тем, что при чтении книг нужно задействовать больше функций мозга.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 26.07.21

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