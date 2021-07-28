Минздрав вновь планирует ужесточить меры по борьбе с курением

Новые меры для борьбы с курением планирует проработать Минздрав, написал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.

В числе прочего, по данным замминистра, планируется организовать производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок сигарет, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Также планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Кроме того, станет запрещено использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Олег Салагай подчеркнул, что это важно «для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 28.07.21

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