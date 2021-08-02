В Израиле родилась «беременная» девочка

В медицинском центре Ассута (Ашдод, Израиль) родилась девочка с редкой аномалией – «беременная» своей сестрой.

Как сообщает The Times of Israel, врачи заподозрили наличие проблемы у плода, когда УЗИ на поздних сроках беременности показало, что у девочки увеличен живот. Дальнейшие обследования, включая УЗИ и рентген, показали, что в брюшной полости младенца находится, по крайней мере, один недоразвившийся эмбрион.

Ребенку сделали операцию и извлекли два одинаковых околоплодных пузыря, в связм с этим врачи не исключают, что таких частично сформировавшихся близнецов в животе новорожденной было все же больше одного. Операция прошла успешно, врачи ожидают, что девочка полностью поправится. Она и ее мама, у которой есть еще трое старших детей, уже выписаны домой.

Такая редкая аномалия, которую называют «fetus in fetu» («плод в плоде»), встречается с частотой примерно один случай на 500 тысяч родов.

Тель-Авив,03 августа, Иван Бабурин

Тель-Авив,03 августа. Другие новости 02.08.21

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