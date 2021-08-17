Moderna начинает тестирование на людях вакцину против ВИЧ

О начале тестирования на людях вакцины против ВИЧ объявила американская фармацевтическая компания Moderna. Испытания планируется начать в четверг, 19 августа, и завершить весной 2023 года, – пишет newsweek.com со ссылкой на информацию, опубликованную Национальным институтом здоровья США (NIH). Сообщается также, что вакцина от ВИЧ сделана на основе мРНК, как и вакцина от коронавируса.

Фарм.гигант имеет в своем арсенале два варианта вакцины против ВИЧ: мРНК-1644 и мРНК-1644v2-Core. Moderna утверждает, что оба вещества прошли все необходимые этапы тестирования, прежде чем их начать тестировать на людях. Планируется, что в тестировании примут участие 56 человек в возрасте от 18 до 56 лет, не инфицированных ВИЧ.

До сих пор испытания разработанных вакцин-кандидатов против ВИЧ не увенчалась успехом, они оказались либо небезопасны, либо неэффективны.

Однако, следует отметить, ни одна из предыдущих вакцин против ВИЧ не производилась на основе мРНК. Технология мРНК является новой, но уже доказано, что она безопасна и эффективна против мутаций, по крайней мере, с точки зрения защиты от covid-19. Исследователи надеются, что новая вакцина будет успешной и приведет к прорыву в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 17.08.21

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