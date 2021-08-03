Приготовленная на костре еда может привести к слепоте

Ученые обнаружили связь между приготовлением пищи на твердом топливе и опасными заболеваниями глаз, которые могут привести к слепоте. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine.

Специалисты Оксфордского и Пекинского университетов изучили данные о здоровье около 500 тысяч жителей Китая. Сначала людей спросили о пищевых привычках, а затем проследили за последующей госпитализацией участников в связи с серьезными заболеваниями глаз.

Исследование проводилось на протяжении десяти лет. За это время среди участников было зафиксировано 4877 случаев заболеваний конъюнктивы, 13408 – катаракты, 1583 заболеваний склеры, роговицы, радужки и цилиарного тела (DSCIC), а также 1534 случая глаукомы.

Специалисты вычислили, что среди тех, кто готовил пищу на костре или углях, был повышен риск возникновения конъюнктивита, катаракты и DSCIC на 32%, 17% и 35%, соответственно, по сравнению с теми, кто использовал электричество или газ. По мнению ученых, это связано с воздействием высоких уровней мелких твердых частиц и оксида углерода, который может повредить поверхность глаза и вызвать воспаление.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 03.08.21

Выше 90% остается эффективность российских вакцин от новых штаммов Covid-19. / В Крыму от ковида умерли еще 14 человек. / На Средний Урал стали завозить больше вакцины: послезавтра придет 90 тысяч доз «Спутник V». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»