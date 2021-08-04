В Красноярске врачи вынуждены вскрывать черепа людей дрелью из хозяйственного магазина

Минздрав Красноярского края поручил местной больнице скорой медпомощи (БСМП) провести проверку информации о том, что медики вынуждены использовать обычную дрель для проведения операций. Врачам не хватает специальных медицинских инструментов.

О недостатке инструментов для проведения трепанации черепа заявил красноярский нейрохирург Игорь Гринев, передает РЕН ТВ. По словам врача, для этой цели существует специальный пневмотрепан, который больница не считает нужным закупать, и денег на это у нее нет.

В свою очередь в БСМП слова нейрохирурга поспешили опровергнуть, заявив, что все оборудование строго сертифицированное, его регулярно закупают и обновляют в случае необходимости. «Имеется необходимое оборудование, в том числе и механическое, для наложения фрезевых отверстий как этапа операционного доступа», – приводит портал NGS24 ответ лечебного учреждения.

Тем не менее Минздрав поручил администрации больницы провести проверку. По ее результатам будут приняты соответствующие решения.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 04.08.21

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