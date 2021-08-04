Цветок против коронавируса: ученые нашли новое средство от Covid-19

Ученые из Технологического университета в Сиднее обнаружили растение, которое может быть использовано для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о цветковом растении Nigella sativa, известном как «чернушка посевная» или «черный тмин» либо «римский кориандр». Его родина – Юго-Западная Азия и Средиземноморье. В настоящее время произрастает в Средиземноморье, на Балканах, в Крыму, на Кавказе, в Малой и Средней Азии. Культивируется по всему миру в качестве специи.

Семена этого растения использовались как традиционное средство от множества заболеваний, включая воспаления и инфекции. Теперь австралийские ученые выяснили, что его можно использовать для лечения Covid-19.

Специалисты установили, что в Nigella sativa содержится вещество тимохинон, блокирующее коронавирус и не позволяющее инфекции переходить в легочную форму. Об этом говорится в статье на MedicalXpress.

«В результате модельных исследований появляется все больше свидетельств того, что тимохинон, активный ингредиент Nigella sativa, может прилипать к белку шипа вируса Covid-19 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. Он также может блокировать «цитокиновый» шторм, который поражает тяжело больных пациентов, госпитализированных с коронавирусом», – рассказала один из авторов исследования, профессор Каниз Фатима Шад.

Тимохинон широко изучался в лабораториях, в том числе на животных. Согласно выводам исследователей, тимохинон может положительно влиять на иммунную систему человека, предотвращая высвобождение провоспалительных элементов, таких как интерлейкины.

Таким образом, тимохинон может применяться в лечении аллергических состояний, таких как астма, экзема, а также артрита, включая ревматоидный и остеоартрит, и даже, возможно, рассеянного склероза, говорится в статье.

Также было доказано, что чернушка посевная полезна при лечении гипертонии, высокого уровня холестерина и сахарного диабета.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.08.21

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