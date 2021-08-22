Президент России выступил против принуждения к антиковидной вакцинации

Владимир Путин выступил против принуждения к антиковидной вакцинации. Президент РФ заявил, что можно и нужно создавать стимулы, но нельзя превращать в «кампанию навязывания» прививок.

«Есть общенациональный календарь прививочный, всё, что там обозначено, относится к обязательным прививкам. Вторая часть обязательной не является, а вводится по решению глав субъектов Федерации в случае резкого обострения ситуации и по отдельным категориям граждан, – цитирует президента ТАСС. – Поэтому никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.08.21

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