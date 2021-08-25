Число гипертоников в мире выросло в два раза за 30 лет

Число людей, страдающих от повышенного артериального давления, выросло в два раза за последние 30 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Имперского колледжа Лондона.

В статье, опубликованной в журнале Lancet, ученые пишут, что провели масштабный анализ данных, собранных в результате более 1200 различных исследований. Сведения о более чем 100 млн человек 30-79 лет в 184 странах были получены в течение 30 лет. К гипертоникам относили людей с артериальным давлением 140/90 и выше, а также тех, кто принимал препараты, снижающие давление.

В 1990 году гипертонией страдали около 650 млн человек. В 2019-м таких было уже 1,27 млрд. По мнению ученых, это произошло преимущественно за счет того, что средняя продолжительность жизни людей возросла, а у пожилых гипертония встречается чаще. Кроме того, негативную тенденцию связываю с малоподвижным образом жизни, диетой с высоким содержанием соли, развитием хронических заболеваний.

Более половины гипертоников не принимают никаких препаратов, хотя уровень давления можно контролировать с помощью лекарств. Лишь около 20% пациентов с гипертонией достаточно тщательно следят за своим состоянием.

Само по себе повышенное давление не имеет выраженных симптомов, однако со временем такое состояние негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и повышает риск инфарктов, инсультов, болезней почек и других заболеваний. Ежегодно гипертония становится косвенной причиной сотен тысяч людей по всему миру.

Женева, Зоя Осколкова

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