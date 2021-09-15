Впервые в мире госпитализирован подросток с диагнозом «игровая зависимость»

Впервые в истории ребенка госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры в Испании, рассказали в Университете Хайме I, который участвовал в исследовании, – пишет РИА Новости.

В пресс-службе университета прокомментировали ситуацию: «Это первый в мире опубликованный случай о подростке, которому потребовалась госпитализация из-за пристрастия к видеоигре Fortnite. Группа исследователей не нашла никаких предыдущих ссылок, опубликованных в основных изученных базах данных».

У пациента диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери, она умерла год назад от онкологии после двух лет болезни.

«Игра стала убежищем для его эмоциональных переживаний», – пояснили эксперты.

«Ребенок избегал общения, не выходил из дома, отказывался обращаться в медицинские службы, не проявлял интереса к происходящему вокруг, проявлял большую избирательность в своих вкусах, его занятия были ограниченны, у него наблюдалось расстройство сна, он не заботился о личной гигиене», – сообщает пресс-служба университета Хайме I.

Всемирная организация здравоохранения в 2018 году опубликовала каталог заболеваний, в который была внесена и «игромания».

Мадрид, Иван Бабурин

Мадрид. Другие новости 15.09.21

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