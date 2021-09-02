Ученые рассказали о влиянии проблем с сердцем на развитие рака

Ученые обнаружили еще один фактор риска развития онкологических заболеваний. У людей, страдающих сердечной недостаточностью, шансы заболеть раком значительно выше, чем у людей, не испытывающих проблем с сердцем. Это следует из исследования немецких ученых, опубликованного в журнале ESC Heart Failure. При этом точная причина это взаимосвязи пока установлена.

Специалисты изучили данные более 200 тыс. человек, находившихся под наблюдением в течение десяти лет. У половины из них была выявлена сердечная недостаточность. Средний возраст участников исследования составлял 72,6 года, больше половины – 54% – составляли женщины, приводит данные исследования «Профиль».

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что заболеваемость раком была значительно выше у пациентов с сердечной недостаточностью (25,7%), чем у людей с нормальной функцией сердца (16,2%).

Отмечается, что люди с проблемами с сердцем больше других рискуют заболеть несколькими видами онкологических заболеваний – раком губ, полости рта, горла, легких, кожи, лимфы и крови, половых органов, органов пищеварительного системы, груди и органов мочеполовой системы.

Ученые отмечают, что обычно сердечная недостаточность возникает как осложнение лечения рака, но данное исследование показало, что само сердечно-сосудистое заболевание может быть показанием для проведения исследований на наличие рака.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.09.21

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