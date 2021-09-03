Ученые опровергли популярный миф о том, что люди толстеют с возрастом

Британские ученые опровергли распространенное утверждение о том, что люди набирают лишний вес в среднем возрасте. На самом деле вероятность заработать ожирение в молодости гораздо выше.

Специалисты Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета провели исследование, результаты которого опубликовал журнал The Lancet Diabetes and Endocrinology. В работе учитывались данные о здоровье 2 млн человек, полученные в 1998-2016 годах.

Как выяснилось, самый высокий риск столкнуться в ближайшие 10 лет с лишним весом был у людей в возрасте 18-24 лет. Для молодежи этот риск оказался в четыре раза выше, чем у людей старше 65 лет. Примечательно, что тем, кто сохранил нормальный вес до 35 лет, легче удерживать его в будущем, пришли к выводу ученые.

К тому же молодые люди чаще переходили из одной категории индекса массы тела в другую, в частности речь идет о переходе из категории лишнего веса в первую стадию ожирения. Более того, ранний возраст в целом оказался более значимым фактором набора веса, чем пол, этническая принадлежность или социально-экономическое положение.

По мнению исследователей, молодежь в целом подвержена переменам, ее представители начинают самостоятельную жизнь, учатся, работают, заводят семьи. Все это приводит к уменьшению физических нагрузок и стрессу, который в свою очередь приводит к перееданию.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 03.09.21

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