Пандемия спровоцирует всплеск летальности от туберкулеза и СПИДа

Все больше людей в мире умирают от туберкулеза и СПИДа из-за нарушения работы системы здравоохранения во время пандемии.

В беднейших странах рост числа смертей от СПИДа или туберкулеза может быть даже выше, чем показатель смертей от коронавирусной инфекции. Как сообщает Reuters, это следует из опубликованного отчета Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Отчет Женевского фонда за 2020 год показывает, что количество людей, пролеченных от туберкулеза, в некоторых странах сократилось на 19 процентов, а количество медицинских процедур для людей, больных СПИДом, снизилось на 11 процентов. Из трех заболеваний, за которыми ведется мониторинг, помощь не ухудшилась в прошлом году только в отношении малярии.

«В 2019 году было примерно миллион человек с туберкулезом не получили медпомощи, и я боюсь, что это неизбежно будет означать, что сотни тысяч людей умрут», – рассказал Рейтер Питер Сэндс, директор фонда.

Хотя точное количество жертв еще не известно, Сэндс говорит, что в некоторых бедных странах, таких как африканский Сахель, шансы умереть имеют больше людей с туберкулезом или СПИДом, чем те, кто подхватит ковид.

Глобальный фонд – это ассоциация правительств, НПО и частных компаний, которая ежегодно направляет более четырех миллиардов долларов на борьбу с туберкулезом, малярией и СПИДом. Самый крупный донор – США.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.09.21

Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19. / В России не выявили ни одного случая заражения вирусом «нипах». / В Казани 12 человек попали в больницу после обеда в кафе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»