Избыток свободного времени негативно сказывается на самочувствии

Американские ученые провели несколько экспериментов и выяснили, что избыток свободного времени негативно влияет на самочувствие человека. Результаты исследования опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology.

Сначала ученые из Калифорнийского и Пенсильванского университетов США проанализировали данные опросов более 35 тысяч американцев. Участников исследования просили поделиться информацией о том, чем они занимались в течение суток, а также как это отражалось на их состоянии.

Выяснилось, что при наличии свободного времени самочувствие сначала улучшалось, но если человек бездельничал более двух часов, процесс останавливался, а через пять часов – начинал снижаться.

Кроме того, добровольцам нужно было представить, что на протяжении шести месяцев у них будет определенное количество свободного времени – от 15 минут до семи часов, их попросили описать свои чувства. Оказалось, что у людей с минимальным и максимальным временем самочувствие было хуже.

В следующем эксперименте людям давали много свободного времени, но они должны были провести его за продуктивными (тренировками или хобби) или непродуктивными (смотрением телевизора) занятиями. Примечательно, что бесцельно потраченное свободное время вызывало ухудшение самочувствия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.09.21

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