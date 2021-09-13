Ученые: Переедание не является главной причиной ожирения

Ученые доказали, что переедание – не причина, а следствие ожирения. Дело вовсе не в количестве пищи, а в ее качестве. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

17 исследователей и экспертов в области питания и общественного здравоохранения из США, Дании и Канады нашли доказательство того, чтобы переедание не является главной причиной проблем с лишним весом. По утверждению ученых, в корне неверно утверждение, что человек набирает вес, когда потребляет энергии больше, чем тратит. Авторы статьи предлагают альтернативную углеводно-инсулиновая модель, согласно которой, главная причина ожирения – не переедание как таковое, а чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом, в частности, обработанных продуктов с большим количеством быстро усваиваемых углеводов. Такая пища вызывает гормональные сдвиги, которые коренным образом меняют метаболизм, способствуя накоплению жира и увеличению веса.

«Когда мы едим сильно переработанные углеводы, организм увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это, в свою очередь, дает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше энергии для питания мышц и других метаболически активных тканей, – поясняет руководитель исследования доктор Дэвид Людвиг, эндокринолог из Бостонской детской больницы и профессора Гарвардской медицинской школы. – Мозг получает сигнал, что тело не получает достаточно энергии, что, в свою очередь, приводит к чувству голода. Кроме того, в попытках организма сэкономить топливо метаболизм замедляется. В результате, мы можем оставаться голодными, даже если продолжаем набирать лишний жир».

Сделавшие это открытие ученые считают, что их модель лучше объясняет ожирение и увеличение веса, чем традиционная модель баланса энергии. Таким образом, опираясь на эту теорию, диетологи могут разработать более эффективные стратегии борьбы с лишним весом. Вместо того, чтобы побуждать людей есть меньше, углеводно-инсулиновая модель предлагает другой путь, который больше ориентирован на понимание того, что именно нужно есть. В результате люди смогут похудеть, не прибегая к изнурительным ограничениям в пище.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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