Почему некоторых удается излечить от рака, а других – нет. Ученые нашли новое объяснение

Почему у одних людей лечение рака не удается, а у других одно и то же заболевание успешно лечится с помощью тех же процедур? Исследователи из Университета Менделя в Брно сосредоточили свое внимание на этом вопросе и кое-что смогли прояснить, сообщает чешский портал novinky.cz.

По мнению ученых, неудача лечения, вероятно, связана с человеческим белком металлотионеином, который, как показали исследования на сегодняшний день, может защитить опухолевые клетки от успешного лечения и, таким образом, разрушить усилия врачей.

Решением в будущем могут стать таблетки, которые необходимо принимать в начале цитостатического лечения. После введения препарата пациенту будет предотвращено увеличение выработки металлотионеина, поэтому опухоль не сможет «помешать» лечению.

«Мы уже смогли подтвердить на животных моделях, что если мы увеличим производство металлотионеина в организме, мы увеличим устойчивость опухоли к цитостатикам. Эта теория была известна и раньше, но нам удалось достоверно ее доказать и подтвердить», – рассказал Войтех Адам, заведующий кафедрой химии и биохимии сельскохозяйственного факультета Университета Менделя в Брно.

По его словам, упомянутый белок, который есть у всех нас, может быть скрытой причиной того, почему лечение у одних людей не работает, а у других работает.

Войтех Адам изучал данный вопрос в течение двадцати лет и сначала был очарован способностью белка защищать клетки от токсичных металлов.

«В сотрудничестве с коллегами из испанского университета Кантабрии мы обнаружили очень интересную роль металлотионеина в заболеваниях печени. Мы находимся на стадии экспериментов на животных, но полученные результаты можно считать новым взглядом на белок и его роль в нераковых заболеваниях», – пояснил Адам.

«Самая большая проблема для нас – это клинические испытания. В будущем мы говорим о периоде испытаний примерно в десять лет», – рассказал ученый.

Вероятно, самая амбициозная цель всего проекта, поддерживаемого европейским грантом, – создать лекарство, которое будет даваться пациенту в начале цитостатического лечения, чтобы металлотионеин не увеличивал его производство и опухоль не могла быть защищена. Хотя этот продукт не будет универсальным для всех типов опухолей, перспективы на будущее весьма благоприятны.

«Это может повысить эффективность лечения рака на десятки процентов», – добавляет Адам. В настоящее время исследователи сосредотачиваются на выборе подходящих подтипов металлотионеина, с точки зрения непрофессионала, которые они уже экспериментально задействуют в исследованиях, намеренно блокируя их активность, чтобы сделать лечение более эффективным.

Брно, Елена Васильева

Брно. Другие новости 14.09.21

Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции остается неблагополучной. / В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен уже на 90%, заболевших становится больше с каждым днем. / В России предложили ввести три выходных дня после прививки от Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»