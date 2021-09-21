Ковид убил больше американцев, чем испанский грипп в 1918-1919 годах. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса. Согласно последнему отчету, в США умерло более 675 700 человек, инфицированных новым коронавирусом.

В свою очередь, по данным историков, от испанского гриппа погибло не менее 50 миллионов человек во всем мире, в том числе 675 000 человек – в Соединенных Штатах. Поэтому в понедельник испанский грипп, по крайней мере, в абсолютном выражении, потерял титул самой серьезной пандемии в новейшей истории США.

При этом, ученые отмечают, что, в отличие от Covid-19, пандемия испанки была более корваной и особенно опасной для возрастных групп, которые считаются сейчас менее уязвимыми для ковида. В частности высокая летальность наблюдалась в группах «дети младше пяти лет» и «люди в возрасте от 20 до 40 лет». Следует также отметить, что столетие назад американское население составляло лишь треть от нынешнего.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 20.09.21

За неделю ОРВИ заболели еще 45 тысяч человек, эпидпорог превышен на 62%. / В Свердловской области выявлено 506 новых случаев коронавируса. / Медики показали, как одеваются в «красных зонах» после отмены противочумных костюмов (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»