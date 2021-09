После инсульта реабилитацию надо начинать в первые 2-3 месяца

После инсульта важно не только немедленное лечение, но и последующая реабилитация. Хотя реабилитация в настоящее время начинается в течение нескольких дней или недель, последнее научное исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что пациенты лучше выздоравливают, когда интенсивная реабилитация начинается через 2-3 месяца после приступа.

Исследователи Медицинского центра Джорджтаунского университета работали с 72 добровольцами, перенесшими инсульт. Им было назначено 20 часов интенсивной терапии для улучшения движения кисти и руки через 30, 60 или 90 дней после инсульта.

Наилучших результатов достигли те, кто начал реабилитацию через 2-3 месяца после инсульта. Если они начали через шесть месяцев после инсульта, никакого эффекта не было.

«Хорошо известно, что молодой развивающийся мозг демонстрирует большую пластичность по сравнению с другими периодами жизни. Результаты нашего исследования показывают, что у пациентов с инсультом может быть аналогичный период повышенной пластичности в какой-то момент после инсульта », – объясняет соавтор исследования Элисса Ньюпорт для Daily Mail.

По словам Ньюпорта, более интенсивная двигательная реабилитация должна начаться через 60-90 дней после приступа.

«В то же время наше исследование показало, что пациенты могут тренироваться намного интенсивнее, чем это обычно предусмотрено, особенно когда пациенты могут выбирать, какие упражнения выполнять», – добавляет доктор Дороти Ф. Эдвардс из Университета Висконсин-Мэдисон.

Исследователи теперь полагают, что исследование установит период времени, в течение которого врачи могут сосредоточиться на комбинированной терапии для стимуляции мозга и доставки лекарств, которые будут поддерживать функцию здоровой части мозга, помогая восстановить функцию поврежденного мозга или, по крайней мере, способствовать его развитию.

Симптомы, вовремя предупреждающие о том, что это инсульт

При транзиторной ишемической атаке (ТИА) наблюдается временное отсутствие притока крови к мозгу, вызывающее кратковременное головокружение, спутанность сознания, покалывание и онемение в руках. В этом случае всегда необходимо вызывать скорую помощь.

